Песков: Россия надеется, что "ослепление русофобией" в Финляндии пройдет

Президент Финляндии Саули Ниинистё ранее заявил, что уход финских компаний из России оказался неэффективным

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Россия надеется на доброе будущее в отношениях с финским народом, когда "ослепление русофобией" в этой стране пройдет. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представителя Кремля попросили прокомментировать слова президента Финляндии Саули Ниинистё, который ранее заявил, что уход финских компаний из России оказался неэффективным, и дать совет Ниинистё и этим компаниям. "Мы не считаем себя вправе давать советы президенту Финляндии, - отреагировал Песков. - Его выбирал народ Финляндии, который, кстати, нам очень близок и с которым нас объединяет очень доброе прошлое, и мы надеемся, что это также будет доброе будущее, после того как это ослепление русофобией или абсолютно надуманными русофобскими страхами в Хельсинки пройдет".

В отношении слов финского президента о том, что уход компаний из России не принес никакой пользы, пресс-секретарь президента РФ заметил, что "российские компании и бизнесмены, которые занимают место, освободившееся после ухода зарубежных, в том числе и финских, компаний, на российском рынке, не согласятся". "Они приветствуют уход иностранных компаний и вполне комфортно и счастливо себя ощущают в новом бизнесе", - добавил Песков.

Ниинистё в интервью газете Le Monde заявил, что "ни одно финское предприятие больше не ведет деятельность в России", и выразил сожаление, что "это не оказалось эффективным инструментом". Ниинистё добавил, что Запад еще в 2014 году ошибся в прогнозах, полагая, что санкции "разрушат российскую экономику".

В четверг стало известно, что Финляндия с 10 июля вновь ужесточает правила въезда для россиян, новые меры коснутся российских студентов, бизнесменов и владельцев недвижимости.