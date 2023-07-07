7 июля, 09:31,
обновлено 7 июля, 09:51
Военная операция на Украине

Кремль пока не видит перспектив для переговоров России и Украины

При этом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва "не закрывает дверь" перед такой возможностью

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Москва пока не видит перспектив для начала переговорного процесса между РФ и Украиной, но не закрывает дверь перед такой возможностью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"На самых различных уровнях, включая высший, мы говорили о том, что российская сторона никогда не закрывала дверь перед переговорным процессом. Но пока никаких перспектив для этого переговорного процесса мы не усматриваем", - сказал представитель Кремля, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что к осени могут начаться мирные переговоры по Украине.

"Для нас важно достигнуть стоящие перед нами цели, они могут быть достигнуты разными путями. Но в настоящий момент, к сожалению, политико-дипломатические средства являются недоступными в первую очередь, наверное, по причине отрицания такой возможности киевским режимом, а также ярко выраженной несклонности к такому процессу со стороны в первую очередь Вашингтона", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

По словам Пескова, США оказывают прямое влияние и осуществляют прямое руководство киевским режимом.

Ранее Лукашенко отметил, что осенью ситуация может измениться и стороны конфликта могут начать переговоры. По его мнению, Европа, прежде всего Франция, готова к переговорам. США занимают промежуточную позицию, но будут открыты для диалога после провала контрнаступления Вооруженных сил Украины. 

Теги:
УкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине
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