7 июля, 09:33

Песков не стал комментировать сообщения об отъезде бойцов ЧВК "Вагнер" из ЦАР

Такая информация ранее появилась в африканских СМИ

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать информацию африканских СМИ о якобы имеющем место отъезде сотен бойцов ЧВК "Вагнер" из Центрально-Африканской Республики.

"По этой теме я ничего не смогу вам прокомментировать", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что судьба договоренностей африканских стран с ЧВК "Вагнер" зависит от заинтересованности правительств этих государств в такой форме сотрудничества. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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