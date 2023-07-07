Песков не стал комментировать сообщения об отъезде бойцов ЧВК "Вагнер" из ЦАР

Такая информация ранее появилась в африканских СМИ

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать информацию африканских СМИ о якобы имеющем место отъезде сотен бойцов ЧВК "Вагнер" из Центрально-Африканской Республики.

"По этой теме я ничего не смогу вам прокомментировать", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что судьба договоренностей африканских стран с ЧВК "Вагнер" зависит от заинтересованности правительств этих государств в такой форме сотрудничества.