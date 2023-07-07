Кремль будет внимательно следить за итогами переговоров Зеленского и Эрдогана

Пресс-секретарь президента обратил внимание, что Москва сохраняет конструктивные и партнерские отношения с Анкарой, дорожит ими и чувствует взаимность с турецкой стороны

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Российские власти будут внимательно наблюдать за результатами переговоров лидеров Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Разумеется, мы будем очень внимательно следить за результатами переговоров, - сказал он. - Конечно, нам будет интересно узнать, о чем будет идти речь между господином Эрдоганом и господином Зеленским. Это важно".

Песков обратил внимание, что Москва сохраняет конструктивные и партнерские отношения с Анкарой, дорожит ими и чувствует взаимность с турецкой стороны. Представитель Кремля напомнил, что Эрдоган неоднократно "прикладывал большие усилия для урегулирования различных проблем в контексте украинского конфликта, играл посредническую роль". "И это находит высокую оценку со стороны нашего президента", - добавил пресс-секретарь российского лидера.

Переговоры президентов Украины и Турции состоятся в пятницу в Стамбуле. Как ожидается, основными темами станут перспективы урегулирования украинского кризиса и продления зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля.