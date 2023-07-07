Грызлов назвал "жестом отчаяния" намерение США поставить Украине кассетные боеприпасы

По словам посла России в Белоруссии, если решение США по передаче вооружения будет положительным, то это еще раз докажет, что "ни Вашингтону, ни его союзникам по НАТО не нужен мир"

МИНСК, 7 июля. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Намерение Соединенных Штатов поставить Украине кассетные боеприпасы - это жест отчаяния на фоне пошедшего не по плану контрнаступления украинских вооруженных сил. Об этом заявил в комментарии для ТАСС посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.

"В рамках продолжающейся помощи киевскому режиму в Вашингтоне обсуждается возможность поставки на Украину кассетных боеприпасов. Разговоры об этом шли еще с весны. Сейчас "ястребы" на Западе, осознав, что столь разрекламированное контрнаступление украинских войск пошло не по плану, пытаются любой ценой придать ему хоть какой-то импульс. По сути, это жест отчаяния", - отметил он.

Грызлов добавил, что о финальном решении США объявят в ближайшее время, если оно будет положительным, это еще раз докажет, что "ни Вашингтону, ни его союзникам по НАТО не нужен мир, и ради достижения призрачной цели по нанесению России стратегического поражения они не считаются буквально ни с чем".

Российский посол обратил внимание на то, что кассетные бомбы являются смертоносным, неуправляемым и неизбирательным оружием с площадью поражения до пяти раз больше, чем у обычных снарядов. Особую опасность они представляют для мирного населения, и на Западе об этом хорошо знают, поскольку сами американцы использовали это оружие во время войн во Вьетнаме и в Персидском заливе. "Последствия были настолько шокирующими, что возмущалась даже западная пресса. Но самоназванным "лидерам свободного мира" не было дела до убитых женщин, детей и стариков в странах за пределами "золотого миллиарда", - указал дипломат.

Подобна циничная логика, продолжил он, прочно вошла в образ мысли натовских военных стратегов, и ее квинтэссенцией стала ведущаяся коллективным Западом "война до последнего украинца". "Силы и ресурсы коллективного Запада брошены на агрессию против России", - заявил Грызлов.

Российский посол также указал на то, что Финляндия 6 июля объявила, что направит Украине 17-й пакет помощи - военную технику более чем на €100 млн. "Но факт остается фактом: несмотря на все старания, Запад не добился никаких успехов. Поставки вооружений ВСУ приводят к еще большей эскалации конфликта, новым жертвам среди мирных граждан и лишь оттягивают неизбежное поражение антироссийской коалиции", - подчеркнул Грызлов.