7 июля, 10:48
Саммит Россия – Африка

Замглавы МИД РФ обсудил с послом Мавритании подготовку к саммиту Россия - Африка

Встреча состоялась по просьбе посла Мавритании

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов и посол Мавритании в Москве Мохамед Махмуд Дахи обсудили на встрече подготовку к проведению в июле второго саммита Россия - Африка.

"Отдельное внимание было уделено процессу подготовки к проведению в конце июля в Санкт-Петербурге второго саммита Россия - Африка", - указывается в сообщении российского дипведомства.

Кроме того, в МИД РФ сообщили, что в ходе беседы обсуждались актуальные вопросы дальнейшего поступательного развития традиционно дружественных российско-мавританских отношений, включая поддержание регулярного политического диалога по представляющей взаимный интерес ближневосточной и африканской проблематике, а также укрепления взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях.

Встреча состоялась по просьбе посла Мавритании.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие". 

Теги:
МавританияРоссияБогданов, Михаил ЛеонидовичСаммит Россия – Африка
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