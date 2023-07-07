Захарова: Запад и Украина подвергают союзников РФ давлению, пытаясь передать оружие Киеву

Как заявила официальный представитель МИД РФ, любые попытки третьих стран поставлять Киеву вооружения самым негативным образом скажутся на перспективах двусторонних отношений с Москвой

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Страны коллективного Запада и Украина подвергают союзников России по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), БРИКС, Содружеству Независимых Государств (СНГ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) давлению в попытке организовать передачу вооружений киевскому режиму. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Помимо государств - партнеров и сателлитов стран НАТО и ЕС, таких как Австралия, Новая Зеландия, Швеция, Япония и некоторых других, которые с энтузиазмом, по собственной воле или по принуждению непосредственно и опосредовано поставляют такую технику и боеприпасы киевскому режиму [президента Украины] Владимира Зеленского, давлению подвергаются даже союзники и партнеры России по ОДКБ, СНГ, ШОС и БРИКС", - подчеркнула Захарова.

По ее словам, любые попытки третьих стран поставлять Киеву вооружения самым негативным образом скажутся на перспективах двусторонних отношений с Москвой.

"Выражаем признательность тем странам, которые находят в себе силы противостоять массированному давлению на этот счет со стороны коллективного Запада. Призываем наших союзников, партнеров и единомышленников продолжать занимать в подобных вопросах принципиальную позицию и не поддаваться на посулы, заверения и обещания на предмет компенсаций, дивидендов, разного рода послаблений и преференций, - указала Захарова. - Соответствующие поставки через подставные фирмы, третьи или четвертые руки, под предлогом лизинга, временного хранения, с удаленной и фиктивной маркировкой или с применением иных изощренных уловок при любых обстоятельствах станут известны и самым негативным образом скажутся на перспективах двусторонних отношений с Российской Федерацией".

Запад в вопросе поставок оружия Украине оказывает давление на другие страны методами средневековой инквизиции, говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве указали на непрекращающееся беспрецедентное давление со стороны Запада и киевских властей на страны, которые в то или иное время приобретали такие вооружения и боеприпасы для обеспечения нужд национальной обороноспособности. Как отметили в МИД РФ, западные государства используют для этого "устрашение и шантаж, <…> аресты и изъятия имеющихся на Западе имущества и банковских авуаров, различного рода меры воздействия на проживающих там членов семей и ближайших родственников различных государственных деятелей". "Словом, в дело идут все мыслимые и немыслимые методы, присущие эпохе Средневековья с ее инквизицией и периоду варварских колониальных захватов", - указали в российском дипведомстве.