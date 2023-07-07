В ЛНР назначили нового заместителя правительства республики

Светлана Подлипаева будет курировать деятельность финансово-экономического сектора

ЛУГАНСК, 7 июля. /ТАСС/. Ранее возглавлявшая министерство экономического развития ЛНР Светлана Подлипаева назначена на должность заместителя председателя правительства республики. Об этом в пятницу сообщается в Telegram-канале правительства региона.

"На должность заместителя председателя правительства назначена Светлана Подлипаева, ранее возглавлявшая министерство экономического развития ЛНР", - говорится в публикации.

Отмечается, что в должности вице-премьера Подлипаева будет курировать деятельность финансово-экономического сектора: региональные Минфин, Минэкономразвития, министерство имущественных и земельных отношений, комитет конкурентной политики и службу финансово-бюджетного контроля.

2 июня врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что подписал указ о формировании регионального правительства, руководителем которого назначен Сергей Козлов. По его словам, правительство региона представлено председателем, заместителями и 18 министрами.