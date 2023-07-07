Эксперт назвал возможным восстановление дипотношений между Грузией и Россией

При этом замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин указал, что изменение позиций стран по Абхазии и Южной Осетии вряд ли возможно

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Восстановление дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси в скором будущем не исключено. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"Я бы сказал, что все-таки в обозримом будущем восстановление дипломатических отношений вполне возможно, - считает эксперт. - Процесс нормализации отношений между Россией и Грузией возможен и без того, чтобы одна из сторон признала позицию другой стороны [по Абхазии и Южной Осетии], то есть или Россия отказалась от признания Абхазии и Южной Осетии, или Грузия признала эти государства". При этом он указал, что изменение позиций по Абхазии и Южной Осетии вряд ли возможно.

Жарихин добавил, что это не будет коренным образом мешать расширению взаимодействия между странами. "Сотрудничество вполне возможно. Пусть не так скоро, но тем не менее планомерно, все-таки нормализация отношений между Грузией и Россией идет, - подчеркнул аналитик. - Подтверждением этого является недавняя отмена виз для граждан Грузии и восстановление авиационного сообщения между странами". Он также напомнил о том, что Тбилиси в контексте ситуации на Украине занимает довольно нейтральную позицию.

Схожее мнение выразил в беседе с ТАСС председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий. По его словам, динамику развития отношений между Москвой и Тбилиси сейчас можно оценить с осторожным оптимизмом. "Я оценил бы динамику как осторожно-оптимистическую, осторожно-положительную. Теоретически можно ожидать и дальнейших позитивных шагов", - отметил Быстрицкий.