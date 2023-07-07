Замглавы МИД РФ обсудил палестинскую проблематику с послом Омана

Также стороны уделили внимание задачам укрепления российско-оманских дружественных отношений и сотрудничества, включая график контактов на различных уровнях

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил с послом Омана в Москве Хамудом бен Салемом ат-Туайхом вопросы ближневосточной повестки, включая палестинское урегулирование. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении российского дипведомства.

"В ходе беседы были рассмотрены актуальные вопросы ближневосточной повестки дня с акцентом на палестинскую проблематику", - указали на Смоленской площади.

В дипведомстве отметили, что стороны уделили внимание задачам укрепления российско-оманских дружественных отношений и сотрудничества, включая график контактов на различных уровнях.