7 июля, 12:18
Военная операция на Украине

Слуцкий: Киев "бросает людей на пулеметы", пытаясь показать успехи накануне саммита НАТО

При этом, по словам лидера ЛДПР, контрнаступление ВСУ проваливается и захлебывается

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Киевский режим накануне саммита НАТО пытается продемонстрировать хоть какие-то военные успехи, но из-за провала контрнаступления ему остается только "бросать людей на пулеметы", считает глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

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"Киевский режим пытается показать хоть какие-то успехи на поле боя, чтобы оправдать вложения западных хозяев, особенно накануне саммита НАТО. Но все потуги хунты тщетны, контрнаступление проваливается и захлебывается. Поэтому Киеву не остается ничего иного, кроме как в прямом смысле бросать людей на пулеметы", - сказал Слуцкий ТАСС в пятницу.

По его словам, киевский режим продолжает такие действия даже после "абсолютно недвусмысленных заявлений" руководства НАТО и США о том, что "Украину в альянсе не ждут, никакое равноправное членство ей там не светит".

"Нельзя не отметить, что контрнаступ нужен и самому Североатлантическому блоку, ведь руководству западных стран надо как-то оправдываться за опустевшие военные склады. Но исход все равно один - вся эта расхваленная техника встречает свой бесславный конец в степях Донбасса", - подчеркнул Слуцкий.

11-12 июля в Вильнюсе пройдет очередной саммит НАТО, на который приглашены президент Украины Владимир Зеленский, а также лидеры еще ряда государств, не входящих в альянс. На саммите планируется в том числе дискуссия о гарантиях безопасности Украине и перспективах приема страны в альянс. 

Теги:
УкраинаРоссияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичВоенная операция на Украине
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