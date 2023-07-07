Заявки на участие в дистанционных выборах главы Алтайского края начнут принимать с 24 июля

Председатель краевой избирательной комиссии Ирина Акимова также сообщила, что в регионе такой формат голосования проводится впервые

БАРНАУЛ, 7 июля. /ТАСС/. Избиратели смогут подавать заявления для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах губернатора Алтайского края с 24 июля, прием заявок продлится до 4 сентября, сообщил в пятницу журналистам глава информационного центра ГАС "Выборы" Юрий Сидоров.

"Такое заявление необходимо будет подать с 24 июля по 4 сентября. В этот период избиратель должен <...> зайти в личный кабинет портала государственных услуг и функций, найти раздел, который называется "Мои выборы", и по этому клику мы переходим в режим подачи заявления", - сказал он.

Председатель краевой избирательной комиссии Ирина Акимова также сообщила, что в Алтайском крае такой формат голосования проводится впервые. По ее словам, в регионе более 65% избирателей зарегистрированы на портале госуслуг.

"Свыше 1,1 млн избирателей Алтайского края имеют подтвержденные записи на едином портале госуслуг. <…> Доля домашних хозяйств Алтайского края имеет доступ к широкопольному интернету, у нас в крае [этот показатель] составляет практически 80%, сотовой связью покрыто около 70% Алтайского края. <…> Поэтому когда мы представили свои данные в Центральную избирательную комиссию РФ, то каких-либо вопросов, связанных с потенциальными технологическими сложностями, не возникло", - сказала она.

Избиратели, решившие голосовать дистанционно, не смогут повторно отдать свой голос за кандидата на участке избирательной комиссии. Выборы губернатора Алтайского края пройдут в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. Действующим главой региона с 2018 года является Виктор Томенко.