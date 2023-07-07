Косачев предложил выбрать ведомство для координации в сфере защиты традиционных ценностей

Вице-спикер Госдумы указал на "разброс в межведомственной координации и дублирование функций"

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев предлагает закрепить за одним органом государственной власти полномочия по координации работы, направленной на защиту традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

"Я предложил бы обсудить целесообразность закрепления за одним из государственных органов полномочия по координации такой деятельности [по защите традиционных ценностей]", - сказал сенатор на заседании Совета по межнациональным отношениям, посвященном вопросам сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей в новой геополитической обстановке.

Он отметил, что для обеспечения эффективной реализации государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей необходимо создание организационно-правовых механизмов межведомственной координации деятельности по защите этих ценностей. "Пока с межведомственной координацией у нас не все в порядке. Идет разброс и дублирование функций", - констатировал Косачев.

По его словам, реализация регионами основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей "также характеризуется значительным разнообразием подходов". "С нашей точки зрения, необходимо разработать для органов власти субъектов РФ и для организаций образования, культуры и работы с молодежью методические рекомендации", - сказал заместитель председателя СФ.

"Наши противники уже не стесняясь ведут курс на стирание, запрет российского культурного и исторического наследия - везде, где руки дотягиваются. Чтобы противостоять такому агрессивному давлению, требуются и дополнительные ресурсы, и полномочия для тех структур, которые занимаются этой работой, - для государственных учреждений, для некоммерческих организаций, которые работают в сфере мягкой силы", - сказал Косачев.