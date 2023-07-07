Замглавы МИД РФ и посол Ливана обсудили развитие событий в регионе Ближнего Востока

Встреча прошла по просьбе ливанского дипломата

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Ливана в Москве Шауки Бу Нассар обсудили в пятницу ситуацию в республике и ближневосточном регионе. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"В ходе беседы была подробно обсуждена складывающаяся ситуация в Ливане и развитие событий в регионе Ближнего Востока в целом. С российской стороны была подтверждена позиция в пользу скорейшего достижения ливанцами консенсусных договоренностей, обеспечивающих поддержание нормального функционирования всех ветвей власти, в интересах укрепления суверенитета и единства Ливана, его внутренней стабильности", - говорится в сообщении МИД РФ.

В МИД РФ информировали, что "были также рассмотрены некоторые актуальные вопросы российско-ливанских традиционно дружественных отношений".

Встреча прошла по просьбе ливанского дипломата.