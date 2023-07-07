7 июля, 14:58

Консульский департамент МИД РФ не рекомендовал оформлять визы в КНР через посредников

При этом он дал рекомендацию использовать для оформления виз специализированную онлайн-платформу электронной очереди МИД Китая

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Консульский департамент российского министерства иностранных дел рекомендует планирующим поездку в Китай российским гражданам использовать для оформления виз специализированную онлайн-платформу электронной очереди МИД КНР и воздержаться от обращения к предоставляющим услуги по этому вопросу посредникам.

"Во избежание сложностей с получением китайских виз, отказа в приеме документов или временного запрета на въезд в Китай из-за несоответствия информации о фактическом заявителе данным, указанным в анкете или подтверждении о записи, для записи в консульский отдел посольства Китая настоятельно рекомендуем использовать исключительно специализированную бесплатную онлайн-платформу электронной очереди МИД КНР, а также воздержаться от обращения к посредникам, оказывающим услуги записи на подачу документов на коммерческой основе с использованием телеграм-каналов и ботов, - сообщается в пятницу в Telegram-канале департамента. - Это, по информации китайской стороны, может стать причиной для отказа в выдаче визы".

В департаменте обратили внимание на то, что "информация о порядке подачи заявлений, а также перечень требуемых документов размещены на сайте китайской дипмиссии в разделе "Консульская служба" - "Визы в КНР". 

Теги:
РоссияКитай
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация