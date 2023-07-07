Губернатор Приангарья возглавил список "Единой России" на выборах в заксобрание

Голосование пройдет 10 сентября

ИРКУТСК, 7 июля. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев возглавил список кандидатов партии "Единая Россия" на выборах в заксобрание региона, которые состоятся в единый день голосования 10 сентября. Список опубликован в пятницу на сайте реготделения.

В пятницу на конференции регионального отделения партии делегаты утвердили списки кандидатов по областному избирательному округу и по одномандатным округам. В общеобластную часть списка по областному избирательному округу вместе с Кобзевым вошли председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев и депутат заксобрания, генеральный директор Иркутского авиационного завода Александр Вепрев.

В списках кандидатов "Единой России" также есть участники специальной военной операции Денис Ягодзинский, который является депутатом думы Ангарского городского округа, и Денис Шепель - депутат думы Братска.

Заксобрание Иркутской области избирается на пять лет, в него входят 45 депутатов, из которых 22 человека избираются по одномандатным округам, 23 - по партийным спискам.

В конце мая губернатор Иркутской области, который является секретарем регионального отделения "Единой России", сообщил журналистам, что готов возглавить список партии на выборах в заксобрание.