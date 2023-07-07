Медведев потребовал работать над надежностью ПВО

Зампред Совета безопасности РФ обратил внимание, что Вооруженные силы Украины используют различные западные системы и средства поражения

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Нужно серьезно смотреть на поставку Западом новых вооружений Украине и работать над созданием надежной системы ПВО, в том числе в зоне специальной военной операции. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ.

"Как известно, коалиция стран НАТО наращивает боевые возможности украинской армии, поставляя Киеву современные средства поражения с повышенной дальностью", - заметил политик. Кроме того, "активно обсуждается возможность поставок киевскому режиму американских истребителей F-16 и других натовских самолетов", указал он. "Ситуация весьма серьезная, и нам действительно нужно создавать надежную систему противовоздушной обороны - как в зоне специальной военной операции, так и для защиты объектов, удаленных от линии соприкосновения", - призвал он.

Медведев обратил внимание, что Вооруженные силы Украины используют различные западные системы и средства поражения. "Среди них реактивные системы залпового огня, различные типы беспилотников - самых разных, и разведывательных, и ударного типа. На украинских истребителях устанавливаются ракеты западного производства", - перечислил он.

Зампред Совбеза подчеркнул, что "нужно просчитывать все возможные риски, все угрозы, которые существуют, и определяться, какое вооружение и средства поражения, в каких объемах будут дополнительно востребованы в ближайшей перспективе". "Такой анализ идет, сегодня мы посмотрим, что сделано и что еще предстоит сделать", - добавил он.