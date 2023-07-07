Пять кандидатов на выборах мэра Москвы представили подписи муниципальных депутатов

В их числе Дмитрий Гусев, Владислав Даванков, Леонид Зюганов, Сергей Собянин, Борис Чернышов

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Пять человек, выдвинувших свои кандидатуры на выборах мэра Москвы, представили подписи муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения. Об этом сообщил ТАСС в пятницу зампредседателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

"Процедура выдвижения завершилась вчера, документы подали 12 человек, 6 из них - самовыдвиженцы. Сегодня завершился прием документов на регистрацию, их предоставили пятеро. Решение о регистрации кандидатов комиссия примет в течение 10 дней", - сказал Реут.

Ранее Мосгоризбирком утвердил количество подписей депутатов представительных органов местного самоуправления в поддержку выдвижения кандидата на должность мэра Москвы, необходимых для его регистрации, - так называемый муниципальный фильтр. В столице это число минимально возможное и составляет 110 подписей. При этом самовыдвиженцы должны были представить в Мосгоризбирком еще и подписи от избирателей - от порядка 38 тыс. до почти 41 тыс.

"Подписи предоставили только кандидаты от партий. <...> Все пять человек предоставили более 110 подписей муниципальных депутатов в свою поддержку, в их числе: Дмитрий Гусев, Владислав Даванков, Леонид Зюганов, Сергей Собянин, Борис Чернышов", - уточнил зампредседателя Мосгоризбиркома.

О выборах

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Жителям столицы предстоит выбрать мэра. Сейчас этот пост занимает Сергей Собянин, который был утвержден в своей должности Мосгордумой по представлению бывшего тогда президентом РФ Дмитрия Медведева 21 октября 2010 года. После этого Собянин дважды переизбирался на этот пост. В 2018 году за его кандидатуру проголосовали 70% избирателей.

Депутаты Мосгордумы приняли постановление, согласно которому выборы мэра столицы назначены на единый день голосования, 10 сентября. Московская городская избирательная комиссия скорректировала даты проведения голосования, оно пройдет в течение нескольких дней - с 8 по 10 сентября.