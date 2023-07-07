МИД РФ: потоки миграции в Европу происходят из-за вмешательства Запада в дела государств

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, вызывает обеспокоенность высокий показатель случаев гибели или пропажи без вести мигрантов, прибывших в Европу морским путем

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Потоки миграции в страны Европы являются следствием безответственного вмешательства Запада во внутренние дела суверенных государств. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном в пятницу в журнале "Международная жизнь".

Комментируя опубликованные в некоторых западных СМИ материалы о якобы ответственности России за наплыв беженцев в Европу, дипломат отметила, что в реальности ситуация выглядит совсем по-другому. "Наблюдаем продолжающееся массовое прибытие в Европу беженцев из региона Ближнего Востока и Северной Африки. По информации Международной организации по миграции (MOM), по состоянию на 3 июля в текущем году в европейские страны в составе смешанных миграционных потоков прибыли 94 тыс. человек (в 2022 году - 189 тыс.), подавляющее большинство - по средиземноморскому маршруту (85 тыс.)", - указала она.

"Убеждены, что потоки миграции на этом направлении являются следствием безответственного и безрассудного вмешательства стран Запада во внутренние дела суверенных государств в целях их дестабилизации и насильственной смены неугодных правительств в регионе, - подчеркнула Захарова. - Полагаем, что страны, активно участвовавшие в таком вмешательстве и развязывании конфликтов, должны нести основную ответственность за последствия, одним из которых зачастую становится массовый поток мигрантов и беженцев".

По словам представителя российского дипведомства, вызывает особую обеспокоенность по-прежнему высокий показатель случаев гибели или пропажи без вести мигрантов, воспользовавшихся для прибытия в Европу морским путем. "Наиболее эффективным способом решения проблемы мигрантов считаем устранение коренных причин, вынуждающих людей покидать свою родину. Исходим из того, что успешное решение этой задачи лежит в плоскости политического урегулирования в государствах исхода мигрантов, а также содействия им в социально-экономическом развитии и государственном строительстве и борьбе с терроризмом", - указала она.

При этом дипломат отметила, что Россия выступает за активизацию усилий международного сообщества с целью нахождения политических решений продолжающихся конфликтов в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. "Необходимо развивать многостороннее сотрудничество в этой сфере при центральной роли ООН в целях эффективного решения проблем, связанных с массовым перемещением больших групп беженцев и мигрантов", - заключила Захарова.