РФ заявила в СПЧ ООН об участившихся случаях дискриминации россиян в Швейцарии

Представитель делегации РФ Ярослав Еремин отметил, что в Москве также серьезно обеспокоены "переполненностью некоторых тюрем в романской части Швейцарии, а также наличием законов, которые необоснованно ограничивают право на свободу выражения мнений"

ЖЕНЕВА, 7 июля. /ТАСС/. Россия серьезно обеспокоена участившимися случаями дискриминации россиян в Швейцарии. Об этом заявил в пятницу в Женеве при рассмотрении швейцарского доклада о соблюдении прав и свобод в Совете ООН по правам человека (СПЧ) представитель делегации РФ Ярослав Еремин.

"У Российской Федерации сохраняются серьезные озабоченности в связи с участившимися случаями дискриминации в Швейцарии россиян", - отметил он. В Москве серьезно обеспокоены "переполненностью некоторых тюрем в романской части Швейцарии, а также наличием законов, которые необоснованно ограничивают право на свободу выражения мнений".

Дипломат выразил надежду, что принятые Берном в ходе процедуры универсального периодического обзора в СПЧ рекомендации "будут должным образом выполняться и позволят преодолеть существующие недостатки в области прав человека".

Россия в январе 2023 года заявила в СПЧ при рассмотрении доклада Швейцарии, что в "отдельных случаях с бытовым расизмом сталкиваются обучающиеся в школах дети" российских граждан. Представитель делегации РФ Кристина Сукачева напомнила, что некоторые швейцарские банки прекратили обслуживание российских граждан, не внесенных в санкционные списки. По ее словам, финансовые учреждения "массово проверяют основания для открытия счетов проживающих в конфедерации и не подпадающих под санкции ЕС российских клиентов" на предмет пересмотра банковских отношений с ними.

На усиление русофобии указал в интервью газете Le Temps 29 июня посол России в Швейцарии Сергей Гармонин. "По-прежнему поступают угрозы в адрес посольства и сотрудников российских учреждений", - отметил он, обратив внимание также на случаи вандализма - неоднократное осквернение мемориала в Андерматте в честь участников суворовского похода, русского православного храма в Женеве. "Отмечались и преследования организаций наших соотечественников, - продолжил Гармонин. - В сентябре 2022 года министерство образования кантона Базель-городской отозвало у ассоциации "Русский Базель" разрешение на преподавание на русском языке в рамках программы HSK со ссылкой на якобы проводимую учителями школы военную пропаганду". Соотечественники пока безуспешно оспаривают это решение в судебном порядке.

Несмотря на нейтральный статус, не входящая в ЕС Швейцария поддержала санкции Евросоюза против России, введенные в связи с ее специальной военной операцией на Украине. Российское правительство утвердило в марте 2022 года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, ее компаний и граждан недружественные действия. В этот список включена и Швейцарская Конфедерация.