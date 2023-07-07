7 июля, 16:09

Посол Казахстана вручил замглавы МИД РФ копии верительных грамот

Михаил Галузин поздравил Даурена Абаева со вступлением в должность

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Посол Казахстана в Москве Даурен Абаев вручил в пятницу замглавы МИД РФ Михаилу Галузину копии верительных грамот. Об этом говорится в распространенном сообщении МИД РФ.

"7 июля в Москве заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Галузин принял назначенного послом Республики Казахстан в Российской Федерации Абаева, который вручил копии своих верительных грамот", - указали в дипведомстве.

Замглавы МИД РФ поздравил Абаева со вступлением в должность и пожелал успехов "в работе по углублению и расширению российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества". 

Теги:
КазахстанРоссияГалузин, Михаил Юрьевич
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