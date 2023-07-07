7 июля, 17:18

Замглавы МИД РФ обсудил с послом Судана в Москве урегулирование кризиса в этой стране

С российской стороны была подчеркнута необходимость скорейшего прекращения боевых действий и решения всех спорных вопросов в правовом поле, отметили в МИД РФ

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил на встрече в пятницу с послом Судана в Москве Мохаммедом Сирраджем вопросы суданского урегулирования. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями относительно перспектив урегулирования военно-политического кризиса в Судане, - указали в дипведомстве. - При этом с российской стороны была подчеркнута необходимость скорейшего прекращения боевых действий и решения всех спорных вопросов в правовом поле".

Как отметили в министерстве, при рассмотрении актуальных вопросов дальнейшего развития традиционно дружественных российско-суданских отношений акцент был сделан на итоги состоявшегося 29 июня визита в Москву зампредседателя Суверенного совета Судана Малика Аггара. "Был также затронут ряд аспектов подготовки к предстоящему в Санкт-Петербурге в июле второму саммиту Россия - Африка", - добавили в МИД РФ. 

Теги:
СуданРоссияБогданов, Михаил Леонидович
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