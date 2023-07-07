РФ и КНР назвали деструктивными действия США по нарушению цепочек поставок полупроводников

По мнению российских в ВТО, действия Вашингтона нацелены на исключение отдельных членов организации из участия в цепочках добавленной стоимости

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Россия и Китай назвали деструктивными действия Вашингтона, направленные на разрушение торговых цепочек торговли полупроводниками и электронными компонентами. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития России по итогам состоявшегося очередного заседания Совета Всемирной торговой организации (ВТО) по торговле товарами.

"В ходе заседания российская делегация также солидаризировалась с критикой Китая в адрес США по деструктивным действиям этой страны, направленным на разрушение цепочек торговли полупроводниками и электронными компонентами, а также реализации протекционистской политики в рамках Закона о снижении инфляции", - говорится в сообщении МЭР. По мнению российских представителей, действия Вашингтона нацелены на исключение отдельных членов ВТО из участия в цепочках добавленной стоимости, провоцирование фрагментации многосторонней торговой системы и дестабилизации торговых и инвестиционных потоков.