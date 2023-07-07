Медведев осмотрел цеха Обуховского завода в Петербурге

На площадке предприятия состоялось заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев осмотрел цеха Обуховского завода, на площадке которого состоялось заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ. Кадры опубликованы в Telegram-канале политика.

"Здесь (на Обуховском заводе - прим. ТАСС) разрабатывается и производится большинство систем и средств противовоздушной обороны, которые применяются и в обычных условиях, и в ходе специальной военной операции", - сказал Медведев, открывая совещание.

Обуховский завод - это современный производственно-технологический комплекс, основанный в 1863 году, который включает в себя научно-исследовательскую, производственную и испытательную базу для разработки и производства высокотехнологичной продукции специального и гражданского назначения. Завод входит в состав концерна ВКО "Алмаз-Антей".