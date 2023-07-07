В МИД РФ указали на потенциал для расширения торгово-экономических связей России и ДРК

В российском дипведомстве также отметили укрепление межпарламентского сотрудничества двух стран, взаимодействие по линии СМИ, научное и гуманитарное сотрудничество

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Россия и Демократическая Республика Конго (ДРК) имеют потенциал для наращивания торгово-экономических связей. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении в Telegram-канале МИД РФ в связи с 63-летней годовщиной установления дипломатических отношений между странами.

"Поздравляем коллег из МИД ДРК и конголезских друзей с нашим общим праздником. Выражаем уверенность в дальнейшем поступательном развитии отношений между нашими странами", - отметили в дипведомстве.

Как подчеркнули в МИД РФ, сегодня взаимодействие России и ДРК носит прочный характер. "Имеется потенциал для расширения торгово-экономических отношений. В мае 2023 года в рамках подготовки ко второму саммиту Россия - Африка состоялся визит в ДРК делегации общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России", Россельхознадзора и Фонда Росконгресс. В 2022 году компания "Яндекс" запустила в ДРК цифровой сервис по заказу такси Yango. С 2021 года наши компании осваивают медно-кобальтовые месторождения на юго-востоке ДРК", - указали в министерстве.

В российском дипведомстве также отметили укрепление межпарламентского сотрудничества, взаимодействие по линии СМИ, научное и гуманитарное сотрудничество.