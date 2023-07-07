Посольство РФ сочло пропагандой поездку датских репортеров к российским пленным на Украине

Российская дипмиссия сравнила эту поездку с посещением делегацией Международного Красного Креста нацистского концлагеря Терезиенштадт 23 июня 1944 года

СТОКГОЛЬМ, 7 июля. /ТАСС/. Посольство России в Копенгагене сравнило посещение датскими журналистами мест содержания российских военнопленных на Украине с устроенной нацистами в пропагандистстких целях поездкой делегации Международного Красного Креста в 1944 году в нацистский концлагерь Терезиенштадт. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу в Telegram-канале российского диппредставительства.

"Обратили внимание на публикацию газеты "Юлландс-Постен" (Jyllands-Posten - прим. ТАСС) от 7 июля 2023 года о посещении журналистами места содержания российских военнопленных на Украине. Поездка была организована Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и проходила под надзором ее представителей. Тем не менее датские журналисты согласились стать участниками пропагандистского тура", - отмечается в сообщении.

Российская дипмиссия сравнила эту поездку с посещением делегацией Международного Красного Креста нацистского концлагеря Терезиенштадт 23 июня 1944 года. "Участие в [той] поездке приняли среди прочих представитель Министерства здравоохранения Дании Эйгил Юэл-Хеннингсен и представитель датского МИД Франц Хвасс. Офицеры СС провели делегацию по заранее разработанному маршруту мимо "магазинов" и "кафе", не позволяя ни на метр отклониться от него. В заключение визита гости посмотрели футбольный матч и детскую оперу "Брундибар", написанную заключенным-композитором Гансом Красой", - указали в российском посольстве, добавив, что тогда "делегация представила отчет, благоприятный для нацистской Германии".