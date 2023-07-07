Захарова прокомментировала решение США передать Украине кассетные боеприпасы

Официальный представитель МИД РФ напомнила слова Псаки о том, что применение этих снарядов является военным преступление

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с решением США передать Украине кассетные боеприпасы напомнила слова бывшего пресс-секретаря Белого дома о том, что их применение является военным преступлением.

Дипломат сопроводила свою публикацию в Telegram-канале видеороликом, где Джен Псаки 28 февраля 2022 года заявила, что "применение кассетных боеприпасов - это военное преступление".

"Спустя полтора года советник американского президента [Джо] Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме заявил о намерении передать Украине кассетные боеприпасы. Ждем выхода пресс-секретаря Байдена Карин Жан-Пьер", - написала Захарова в пятницу

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон предоставляет Украине новый пакет военной помощи на $800 млн, включающий в том числе кассетные боеприпасы. Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак, комментируя сообщения американских СМИ о том, что США предоставят Украине кассетные боеприпасы, заявил, что глава всемирной организации поддерживает Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов и выступает против применения этого вида вооружений на поле боя.

Кассетные боеприпасы

Бомбовые кассеты могут содержать сотни отдельных боеприпасов. При подрыве кассеты в воздухе они разбрасываются по площади в десятки квадратных метров. Часть из них не разрывается немедленно и остается лежать на земле, представляя угрозу для мирных жителей спустя долгое время после окончания конфликта. В 2008 году была принята Конвенция о запрещении кассетных боеприпасов, к которой на данный момент присоединились 111 стран, еще 12 подписали, но пока не ратифицировали.

По информации международной правозащитной организации Human Rights Watch, доля неразорвавшихся элементов, как правило, значительно выше заявляемой, что ведет к жертвам среди мирного населения.