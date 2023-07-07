Антонов назвал жестом отчаяния поставку американских кассетных боеприпасов Украине

По словам посла России в Вашингтоне, США приближают человечество к новой мировой войне

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Решение вашингтонской администрации поставить Киеву кассетные боеприпасы стало жестом отчаяния со стороны США, однако накачка Украины западным оружием никак не повлияет на достижение целей специальной военной операции. Об этом заявил в пятницу посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Кассетные боеприпасы - это жест отчаяния. Такая мера говорит об осознании США и их сателлитами своего бессилия. Однако здесь не хотят признавать собственные неудачи и провал попыток ВСУ провести наступление на российские регионы. Поэтому и совершают новые безумства", - сказал он.

Дипломат добавил, что накачка Украины западным оружием никак не повлияет на достижение целей СВО, "которая направлена на искоренение угроз безопасности Российской Федерации, включая вскормленный на Украине нацизм".

"Глубокая вовлеченность США в противостояние на Украине и без кассетных боеприпасов ни у кого не вызывала сомнений. Однако нынешний уровень американских провокаций и вправду зашкаливает, приближая человечество к новой мировой войне. Соединенные Штаты настолько одержимы идеей нанесения России поражения, что не осознают тяжести своих поступков. Ведут дело лишь к увеличению числа жертв и продлевают агонию киевского режима", - отметил Антонов.

По его словам, Вашингтон на многие годы вперед создал риск для гражданского населения.

"Поражают жестокость и цинизм, с которыми Вашингтон подошел к вопросу о передаче смертоносного оружия Киеву. Администрация полностью проигнорировала тезисы об антигуманности подобного шага, озвученные экспертами, правозащитниками, законодателями. Закрыла глаза на жертвы среди гражданского населения. Теперь по вине США на многие годы возникнет риск, что на несработавших суббоеприпасах будут подрываться ни в чем не повинные мирные люди", - сказал российский дипломат.