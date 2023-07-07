Сухум и Москва подпишут соглашение о сотрудничестве

Министр правительства, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин отметил, что документ будет предусматривать взаимодействие практически во всех сферах

СУХУМ, 7 июля. /ТАСС/. Сухум и Москва планируют в субботу подписать соглашение о сотрудничестве. Об этом сказал журналистам министр правительства, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин, находящийся с деловым визитом в Сухуме.

"В субботу мы планируем подписать соглашение о сотрудничестве между Москвой и Сухумом, которое предусматривает взаимодействие практически во всех сферах. Сегодня Сухум нуждается в экспертной поддержке в области градостроительства, в области модернизации инфраструктуры", - сказал Черемин.

Он отметил, что Москва один из самых передовых мегаполисов мира и может предложить Абхазии самые современные решения в области урбанистики, градостроительства, образования, здравоохранения, социальной сферы, цифровизации, обеспечения безопасности. "Развитие турбизнеса - одно из приоритетных направлений нашего сотрудничества", - добавил представитель правительства Москвы.

Глава администрации Сухума Беслан Эшба назвал важным событием предстоящее подписание соглашения с Москвой, напомнив, что и прежнее руководство столицы РФ оказывало немало помощи и поддержки Абхазии до и после признания независимости.

По информации пресс-службы президента, 7 июля в ходе встречи с делегацией Москвы Аслан Бжания выразил заинтересованность в активном взаимодействии Сухума с Москвой в различных областях. "К Москве у нас особое отношение. Мне особенно приятно, что сейчас устанавливаются отношения со столицей нашей республики. Мы, безусловно, намерены ориентироваться на лучшие технологии, реализованные в российской столице", - приводит слова Бжании его пресс-служба.