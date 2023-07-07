Косачев: решением о кассетных боеприпасах США взяли ответственность за будущие жертвы

Вице-спикер Совета Федерации отметил, что Вашингтон расписался в неспособности Киева добиться чего-либо без применения самых осуждаемых вооружений

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. США своим решением о поставках Киеву кассетных боеприпасов на Украину подтвердили готовность убивать мирное население и взяли на себя ответственность за будущие жертвы. Такое мнение выразил в пятницу вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"По сути, США: а) расписались в неспособности Киева добиться чего-либо без применения самых осуждаемых вооружений, б) подтвердили готовность убивать мирное население ради продолжения боевых действий любой ценой и в) взяли на себя полную ответственность за все будущие жертвы этого чудовищного оружия", - написал сенатор в своем телеграм-канале.