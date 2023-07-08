Слуцкий считает, что США не волнует ущерб от кассетных боеприпасов

Глава комитета Госдумы по международным делам выразил мнение, что Вашингтон больше волнует, как не допустить победу России

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Решение США о передаче Украине кассетных боеприпасов в очередной раз доказывает, что война стран Запада против России будет идти до последнего украинца. Вашингтон больше волнует, как не допустить победу РФ, чем ущерб, который кассетные снаряды нанесут мирным жителям Украины, считает глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Аргументация Белого дома по решению о передаче Украине кассетных боеприпасов - верх цинизма и просто чудовищна. Война, развязанная Западом против России, действительно будет идти до последнего украинца", - заявил журналистам Слуцкий в пятницу.

По его словам, "Вашингтон больше волнует, как не допустить победы России в украинском конфликте, чем неминуемый и снова лишь сопутствующий для США ущерб от кассетных бомб и снарядов для мирного населения самой же Украины". При этом, подчеркнул Слуцкий, США не волнует то, что применение кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией ООН, а также предостережения о применении таких бомб со стороны международных правозащитных организаций. "Пентагону, как говорится, "не жалко". Америка воюет не своими руками и не на своей территории", - подчеркнул Слуцкий.

Он также выразил уверенность в том, что Россия ответит на такое решение США, так как любые "поставки западной военной техники - по-прежнему законные цели для Вооруженных сил РФ".

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в пятницу сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. Он также отметил, что Киев предоставил Вашингтону письменные гарантии о применении американских кассетных боеприпасов с минимальными угрозами мирному населению. В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в четверг отмечал, что США намерены подобрать для Украины кассетные боеприпасы, которые якобы будут представлять минимальную угрозу для мирных граждан.

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак, комментируя сообщения американских СМИ о том, что США предоставят Украине кассетные боеприпасы, заявил, что глава всемирной организации поддерживает Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов и выступает против применения этого вида вооружений на поле боя.

О боеприпасах

Бомбовые кассеты могут содержать сотни отдельных боеприпасов. При подрыве кассеты в воздухе они разбрасываются по площади в десятки квадратных метров. Часть из них не разрывается немедленно и остается лежать на земле, представляя угрозу для мирных жителей спустя долгое время после окончания конфликта. В 2008 году была принята Конвенция о запрещении кассетных боеприпасов, к которой присоединились 111 стран, еще 12 подписали, но пока не ратифицировали.

По информации международной правозащитной организации Human Rights Watch, доля неразорвавшихся элементов, как правило, значительно выше заявляемой, что ведет к жертвам среди мирного населения.