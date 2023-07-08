В "Росэнергоатоме" прокомментировали запрос МАГАТЭ о дополнительном доступе на ЗАЭС

Советник гендиректора концерна Ренат Карчаа пояснил, что на рассмотрение такого вопроса потребуется некоторое время, в том числе и потому что Россия несет ответственность за физическую безопасность инспекторов агентства

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Рассмотрение запроса миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о доступе на крыши реакторов 3 и 4, а также в часть турбинного зала Запорожской АЭС из соображений безопасности потребует некоторого времени. Об этом в субботу заявил ТАСС советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

Накануне глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что эксперты организации осмотрели периметр пруда-охладителя Запорожской АЭС и не обнаружили признаков наличия мин и взрывчатых веществ. По его словам, экспертам все еще нужно осмотреть крыши реакторов 3 и 4, а также часть турбинного зала станции. Гросси выразил надежду, что вскоре они получат к ним доступ.

"Российская Федерация максимально открыта. Мы не раз это уже подтверждали, даже тогда, когда запросы инспекторов МАГАТЭ выходили за рамки их мандата. Россия своим принципам в этом смысле не изменяет. В отличие от украинского режима мы двойные стандарты не исповедуем. Но для рассмотрения подобных запросов требуется некоторое время, в том числе и потому что Российская Федерация несет ответственность за физическую безопасность инспекторов МАГАТЭ", - сказал собеседник агентства.

Как отметил Карчаа, вопрос обеспечения безопасности на столь высоком уровне во многом обусловлен действиями со стороны Украины. "В условиях, когда украинский режим не отказался от агрессивных намерений, когда угрозы по-прежнему связаны как с нанесением огня из артиллерийских систем, так и с применением беспилотных летательных аппаратов, Россия еще более внимательно и тщательно прорабатывает подобного рода вопросы", - отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее обвинил Россию в том, что она якобы готовит теракт на Запорожской АЭС. Не предъявив каких-либо доказательств, он оповестил об этом Бразилию, Индию, Китай, США, а также страны Европы, Ближнего Востока и Африки. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского очередной ложью. Карчаа в свою очередь выразил мнение, что заявления украинского лидера могут быть признаком подготовки Киевом теракта или удара по Запорожской АЭС для втягивания НАТО в украинский конфликт.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью шесть ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.