В посольстве РФ заявили о превращении США ОЗХО в орудие борьбы с неугодными государствами

В дипмиссии напомнили, что решение Вашингтона предоставить ВСУ кассетные боеприпасы не соответствует американским призывам "избавить мир от ужасов применения летального оружия"

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты превращают Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в орудие борьбы с неугодными государствами и пытаются разыграть антироссийскую карту, чтобы замаскировать собственное запоздалое уничтожение арсеналов химоружия. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Вашингтоне в связи с заявлениями президента США Джо Байдена о наличии у России "необъявленных программ", связанных с химическим оружием.

"В наш адрес вновь брошены обвинения: Российская Федерация якобы обладает незадекларированным запасом боевых отравляющих веществ. Видимо, здесь исходят из того, что в таком контексте явно запоздалое выполнение Соединенными Штатами своих международных обязательств будет выглядеть достойно. В этой связи хотели бы напомнить о полном и досрочном уничтожении российского химарсенала еще в 2017 году, что было подтверждено Организацией по запрещению химоружия", - отметили в диппредставительстве.

Дипломаты призвали Вашингтон перестать разыгрывать "антироссийскую карту" и не превращать ОЗХО "из международного инструмента химразоружения в орудие борьбы с неугодными Вашингтону государствами".

Посольство напомнило, что решение Вашингтона предоставить ВС Украины кассетные боеприпасы не соответствует американским призывам избавить мир от ужасов применения летального оружия. "Псевдогуманистические воззвания США о необходимости избавления человечества от ужасов применения смертоносных вооружений разбиваются вдребезги о решение поставить Киеву кассетные боеприпасы. Американские власти попросту наплевали на возражения правозащитников и всех здравомыслящих людей, обеспокоенных перспективой масштабных жертв среди мирного населения", - подчеркнули в российском диппредставительстве.

Президент США 7 июля подтвердил, что Вашингтон ликвидировал остатки запасов химического оружия. Запасы США на момент присоединения к Конвенции о запрещении химического оружия оценивались в 31,5 тыс. тонн. Последние запасы американского химоружия хранились на военном складе Блю-Грасс в штате Кентукки.