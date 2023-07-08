8 июля, 04:03,
обновлено 8 июля, 04:19
Расследование утечек газа из "Северных потоков"

Россия запросила на 11 июля заседание СБ ООН по подрывам "Северных потоков"

Guardia Costera de Suecia vía AP, archivo
© Guardia Costera de Suecia vía AP, archivo

Заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский сообщил, что российская сторона пригласит "пару интересных незаангажированных докладчиков"

ООН, 8 июля. /ТАСС/. Российская делегация запросила на 11 июля проведение открытого заседания Совета Безопасности ООН по теме подрыва "Северных потоков".

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Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Мы запросили новое открытое заседание Совбеза ООН по подрыву "Северных потоков" на 11 июля. Будем наносить еще один удар по линии западников о том, что расследованию этого преступления уделяется достаточно внимания в Дании, Германии и Швеции и международные усилия для поиска виновных не требуются", - отметил Полянский в своем Telegram-канале.

Дипломат также написал, что РФ запросила "британское председательство пригласить для отчета представителей" трех стран, - Дании, ФРГ и Швеции, - ведущих расследования по факту диверсий на газопроводах. "Посмотрим, решатся ли наши оппоненты на этот ход: ожидания отчета по трем национальным расследованиям среди стран - членов ООН нарастают", - отметил Полянский.

Он также подчеркнул, что российская сторона пригласит "пару интересных незаангажированных докладчиков". 

Теги:
РоссияРасследование утечек газа из "Северных потоков"
© Информационное агентство ТАСС
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