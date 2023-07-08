Посол РФ указал на заинтересованность КНР и других стран Азии в участии в Северном форуме

Антон Васильев отметил необходимость решать сообща проблемы изменения климата

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 июля. /ТАСС/. Страны Азии, в частности Китай, а также Индия и Вьетнам, хотят участвовать в Северном форуме, объединяющем арктические и северные регионы разных стран. Несмотря на географию, проблемы изменения климата у всех общие и их лучше решать сообща, заявил ТАСС чрезвычайный и полномочный посол РФ, посол доброй воли Северного форума Антон Васильев.

"Они [страны Азии и Шанхайской организации сотрудничества] проявляют интерес, потенциально могут войти. Конкретный интерес есть у организаций, провинций и университетов Китая. По линии научного сотрудничества налаживаются контакты с Индией и Вьетнамом. По линии экономических связей интерес проявляют арабские страны - ОАЭ", - сказал Васильев в ответ на вопрос корреспондента в кулуарах заседания совета губернаторов на XV генеральной ассамблее Северного форума.

Он пояснил, что с этими странами у Северного форума есть много точек соприкосновения. "Например, всех вне зависимости от географии беспокоит изменения климата и экологический вопрос. Кроме того, есть очевидный интерес к сотрудничеству у тех стран, на территории которых расположены ледники. У Монголии 30% территории - вечная мерзлота. Непал, Тибет, Индия, Китай - они тоже проявляют интерес, поскольку таяние льдов в Северном Ледовитом океане или в Антарктиде и таяние льдов в горах Гималаи и Гиндукуш имеют общие черты, последствия и проблемы, которые лучше решать сообща", - пояснил посол.

О форуме

Северный форум является международной неправительственной организацией, объединяющей губернаторов северных регионов. Он рассматривается как инструмент расширения неполитического диалога между губернаторами арктических и северных регионов разных стран, руководителями муниципалитетов и организаций. В Северный форум входят регионы РФ (Красноярский край, Чукотка, Югра, Якутия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Колыма, Приморье, Камчатка), Исландии (город Акурейри), США (штат Аляска), Республики Корея (провинция Кангвон), Финляндии (регион Лапландия). До 2013 года секретариат Северного форума располагался в Анкоридже (Аляска), в настоящее время - в Якутске.