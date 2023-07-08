8 июля, 06:07,
обновлено 8 июля, 06:20

Володин анонсировал принятие решения Госдумой в течение июля о запрете на смену пола

Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
© Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

Спикер ГД назвал важными для каждого россиянина традиционные семейные ценности

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Госдума в течение июля примет решение о запрете смены пола. Об этом сообщил в субботу спикер нижней палаты Вячеслав Володин в Telegram-канале.

"Традиционные семейные ценности важны для каждого из нас. Вчера президент Чехии [Петр Павел] заявил, что "если, не дай бог, победит Россия - все западные ценности будут уничтожены". Одним словом, озвучил, что замышляют Вашингтон и Брюссель. Они хотят навязать чуждые нам псевдоценности, разрушить идентичность нашего народа. Их планы обречены на провал <…>. В течение июля примем решение о запрете смены пола", - написал Володин.

Речь идет об инициативе, внесенной в Госдуму в мае депутатами всех пяти думских фракций во главе с Володиным. Закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" предлагается дополнить положением, согласно которому "запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека", в том числе формирование первичных или вторичных половых признаков. При этом законопроект позволяет медицинское вмешательство для лечения врожденных аномалий формирования пола у детей, но только "по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения". Законопроект также вводит запрет для органов ЗАГС на внесение исправлений или изменений в документы на основе справок о смене пола, выданных медицинскими организациями. 

Теги:
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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