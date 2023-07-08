8 июля, 07:47

Путин внес в ГД законопроект о ратификации соглашения с Узбекистаном о таможенных службах

Его подписали в Самарканде 2 декабря 2022 года

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения между правительствами России и Узбекистана об открытии представительств таможенных служб двух стран, которое было подписано в Самарканде 2 декабря 2022 года. Текст законопроекта опубликован в думской электронной базе в субботу.

"Ратифицировать соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Узбекистан об открытии представительств таможенных служб Российской Федерации и Республики Узбекистан, подписанное в городе Самарканде 2 декабря 2022 года", - говорится в документе.

В соответствии с соглашением представительство таможенной службы осуществляет следующие функции: представляет интересы таможенной службы своего государства по вопросам таможенного регулирования, оказывает содействие развитию таможенного сотрудничества между государствами, участвует в мероприятиях по реализации международных договоров государств в области таможенного дела, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУзбекистанРоссия
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