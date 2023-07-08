8 июля, 08:06,
обновлено 8 июля, 08:24

Песков заявил, что точных дат встречи Путина и Эрдогана пока нет

Пресс-секретарь главы государства допустил возможность контактов президентов России и Турции

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Контакты лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана возможны, но точные даты пока не определены, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Накануне Эрдоган заявил, что Путин может посетить Турцию в августе.

"Контакты возможны. Точных дат пока нет", - ответил представитель Кремля на вопрос, готовится ли такой визит президента РФ.

В частности, Эрдоган ранее отметил, что "в следующем месяце господин Путин посетит Турцию", также возможны телефонные контакты. Одной из тем на повестке дня, по словам президента Турции, будет обмен пленными между Россией и Украиной.

В пятницу Эрдоган провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Телеканал A Haber выступил с предположением, что после них Эрдоган может также встретиться с Путиным. Такая встреча, по версии канала, необязательно пройдет в республике, но будет очной. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипПесков, Дмитрий Сергеевич
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