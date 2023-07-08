8 июля, 08:59,
обновлено 8 июля, 09:17
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Замглавы МИД России и Армении обсудили ситуацию вокруг Лачинского коридора

Михаил Галузин и Ваге Геворкян проанализировали ход работы над проектом мирного договора между Баку и Ереваном

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин провел беседу с заместителем министра иностранных дел Армении Ваге Геворкян, они обсудили ситуацию вокруг Лачинского коридора и Нагорного Карабаха в целом. Об этом говорится в опубликованном в субботу сообщении МИД РФ по итогам прошедшей встречи.

"Состоялся подробный обмен мнениями по ситуации в Лачинском коридоре и вокруг Нагорного Карабаха в целом. Проанализирован ход работы над проектом мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Обозначена необходимость активизации усилий по всем трекам армяно-азербайджанской нормализации в соответствии с комплексом трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годы", - отметили в российском дипведомстве. Разговор состоялся 7 июля. 

Теги:
АзербайджанАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликтаГалузин, Михаил Юрьевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация