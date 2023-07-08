Замглавы МИД России и Армении обсудили ситуацию вокруг Лачинского коридора

Михаил Галузин и Ваге Геворкян проанализировали ход работы над проектом мирного договора между Баку и Ереваном

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин провел беседу с заместителем министра иностранных дел Армении Ваге Геворкян, они обсудили ситуацию вокруг Лачинского коридора и Нагорного Карабаха в целом. Об этом говорится в опубликованном в субботу сообщении МИД РФ по итогам прошедшей встречи.

"Состоялся подробный обмен мнениями по ситуации в Лачинском коридоре и вокруг Нагорного Карабаха в целом. Проанализирован ход работы над проектом мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Обозначена необходимость активизации усилий по всем трекам армяно-азербайджанской нормализации в соответствии с комплексом трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годы", - отметили в российском дипведомстве. Разговор состоялся 7 июля.