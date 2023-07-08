В МИД РФ заявили о демонстрации ЮНЕСКО подхода по разделению стран на "хорошие" и "плохие"

Официальный представитель ведомства Мария Захарова прокомментировала пресс-релиз организации с осуждением "бомбардировки" исторического здания в буферной зоне "Ансамбль исторического центра Львова"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Секретариат ЮНЕСКО, опубликовав пресс-релиз с осуждением "бомбардировки" исторического здания в буферной зоне "Ансамбль исторического центра Львова", продемонстрировал предвзятый подход, подразумевающий разделение стран на "хорошие" и "плохие". Об этом говорится в опубликованном в субботу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Обратили внимание на опубликованный на сайте ЮНЕСКО пресс-релиз с осуждением "бомбардировки, затронувшей историческое здание в буферной зоне", прилегающей к территории украинского объекта всемирного наследия "Ансамбль исторического центра Львова". Своим менторским заявлением, рассчитанным, прежде всего, на западные столицы, секретариат организации в очередной раз продемонстрировал предвзятый и непоследовательный подход, характерной чертой которого является разделение государств на "хорошие" и "плохие", - указала Захарова.