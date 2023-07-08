ЦИК пригласил глав центризбиркомов стран СНГ наблюдать за выборами президента России

Заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев также предложил провести в Москве в марте научно-практическую конференцию избирательных органов Содружества Независимых Государств

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев пригласил глав избирательных органов стран СНГ наблюдать за выборами президента РФ в марте 2024 года. Об этом в субботу сообщает пресс-служба ЦИК РФ.

С таким предложением Булаев выступил на первом заседании Консультативного совета руководителей центральных избирательных органов стран СНГ в Ташкенте

"Мы хотели бы, чтобы вы нашли время в своем рабочем графике и приехали к нам в марте 2024 года для участия в наблюдении за выборами президента России", - сказал Булаев.

Также зампред ЦИК предложил провести в Москве в марте научно-практическую конференцию избирательных органов СНГ. "Консультативный совет мог бы выступить в качестве ее соорганизатора. Тему конференции и дискуссионных площадок мы определим позднее", - добавил он.

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявляла, что очередные выборы президента России будут объявлены и проведены в определенные законом сроки. Пока они планируются на 17 марта 2024 года. Совет Федерации принимает решение о назначении выборов не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.