Наблюдатели от СНГ выразили уверенность в организованности выборов президента Узбекистана

Заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что они не увидели проблем, которые могли бы повлиять на поведение выборов и процедуру голосования

ТАШКЕНТ, 8 июля. /ТАСС/. Члены миссии наблюдателей от СНГ на досрочных выборах президента Узбекистана посетили несколько окружных избирательных комиссий и оценили масштабы проведенной работы, гарантирующей организованное проведение выборов. Об этом в субботу корреспонденту ТАСС сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.

"Проделана огромная работа, и в тех окружных избирательных комиссиях, которые мы посетили, мы увидели подтверждение того, что выборы завтра пройдут организованно, с учетом традиций, которые существуют в стране, и с учетом тех новаций, которые есть в других странах", - сказал Булаев. По его словам, наблюдатели не увидели проблем, которые могли бы повлиять на поведение выборов и процедуру голосования.

Зампред ЦИК РФ подчеркнул важность присутствия наблюдателей на выборах в России и Узбекистане, что позволяет "не критиковать, а смотреть, какое есть движение вперед". "Вот этот обмен [опытом между двумя странами], как мне кажется, позволяет сформировать некое иное избирательное пространство, которое может кому-то нравится или не нравится, но это традиция, которая существует в наших странах", - отметил он.

На его взгляд, создание Консультативного совета руководителей избирательных органов государств стран - участниц СНГ, первое заседание которого состоялось в Ташкенте, будет способствовать сохранению традиций избирательного процесса. "Избирательные традиции надо хранить, но не [нужно] чураться того, что есть в мире, применять их таким образом, чтобы не ломать ни себя, ни систему и дать возможность избирателям сделать тот выбор, который они считают лучшим", - добавил Булаев.