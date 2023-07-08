МИД РФ указал на усталость большинства стран от попыток Запада "отменить" российский спорт

Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что все отчетливее утверждается здравый и адекватный взгляд на происходящее в мировом спорте

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Большая часть мирового сообщества откровенно устала от оголтелых призывов и попыток стран Запада "отменить" российский спорт. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Как отметила дипломат, отрадно, что на фоне инициированной Западом санкционной истерии вокруг российского спорта и недопуска отечественных атлетов на международные соревнования все отчетливее утверждается здравый и адекватный взгляд на происходящее в мировом спорте, "причем со стороны более представительных организаций и объединений, продвигающих, в отличие от той же ПАСЕ, объединительную, а не конфронтационную повестку".

"Можно сделать вывод, что подавляющее большинство мирового сообщества откровенно устало от оголтелых призывов и попыток стран Запада "отменить" российский спорт. Утверждается осознание того, что отсутствие российских спортсменов губительно сказывается и на зрелищности состязаний, их коммерческой составляющей и, в конце концов, их репрезентативности", - подчеркнула Захарова.

В этом контексте Россия приветствует принятие по итогам министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения (ДН) специальной декларации относительно предстоящих в Париже летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года. "В принятом документе страны - члены ДН "ожидают политически нейтральных Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже в 2024 году". В декларации также подчеркивается, что спортивные организации в рамках олимпийского движения должны соблюдать нейтралитет, как это предусмотрено Олимпийской хартией, и что участие спортсменов из всех 206 национальных олимпийских комитетов в Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже станет "символом единства человечества во всем его многообразии", - указала представитель российского дипведомства.

"Отдельного упоминания заслуживает и голос БРИКС - 22 июня в Дурбане (ЮАР) состоялась встреча министров спорта стран БРИКС. Участники мероприятия однозначно высказались в поддержку недопустимости политизации спорта и использования спортсменов в качестве "разменной монеты" политических игр", - добавила дипломат.

При этом Захарова подчеркнула, что Россия остается открытой для взаимодействия в сфере спорта. "Со своей стороны остаемся открытыми для спортивного взаимодействия, совместно с нашими единомышленниками будем продолжать последовательно выступать за всестороннее укрепление спортивных связей на основе принципов равенства, недискриминации и открытого допуска спортсменов к соревнованиям. Исходим из того, что спорт является уникальным инструментом для развития и упрочения социальных связей, выстраивания взаимоуважительного общения, призван сближать и объединять народы", - заключила она.