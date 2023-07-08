Генсек СНГ сообщил о приятном впечатлении от избирательных участков в Узбекистане

Сергей Лебедев отметил, что СМИ республики очень хорошо освещают ход избирательной кампании, что говорит о большом внимании к выборам, а также дает уверенность, что они пройдут организованно

ТАШКЕНТ, 8 июля. /ТАСС/. Представители миссии наблюдателей от СНГ на досрочных выборах президента Узбекистана посетили все регионы республики, везде работа окружных избирательных комиссий и участков оставила положительное впечатление. Об этом в субботу заявил корреспонденту ТАСС генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"Что оставляет положительное впечатление, это, конечно же, хорошее оформление избирательных участков, качественная и содержательная информационная работа", - сказал он. По его мнению, СМИ республики очень хорошо освещают ход избирательной кампании, что говорит о большом внимании к выборам, а также дает уверенность, что они пройдут организованно.

Генсек особо отметил, что выборы в Узбекистане имеют конкурентный характер. Все кандидаты, продолжил он, обладают большим жизненным и профессиональным опытом, все очень уважаемые в стране люди.

"Независимо от того, кто будет избран, есть гарантия, что этот человек, судя даже по программам, которые здесь представлены, что он будет достойно вести страну по избранному пути", - заключил Лебедев.

В новость внесена правка (13:10 мск) - передается с уточнением должности спикера, правильно - генеральный секретарь СНГ.