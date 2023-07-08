В СФ заявили, что поставки кассетных боеприпасов Украине ведут к эскалации

По словам главы комитета Совфеда по международным делам Григория Карасина, в результате такого решения число жертв среди мирного населения может вырасти кратно

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Мировое сообщество не сможет молча смириться с решением о поставках Украине кассетных боеприпасов, так как это ведет к общемировой непредсказуемости, без каких-либо сдержек и моральных ограничителей. Такое мнение выразил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в преддверии саммита НАТО.

"Поставки кассетных боеприпасов зарвавшимся радикалам - это уже серьезная эскалация, число жертв среди мирного населения может вырасти кратно! Молча смириться с таким решением НАТО международное сообщество не сможет. Иначе - следующим этапом станет общемировая непредсказуемость, без каких-либо сдержек и моральных ограничителей", - написал сенатор в своем Telegram-канале, отметив, что стратегам на саммите НАТО в Вильнюсе "есть над чем задуматься".

Он полагает, что Вашингтон в преддверии саммита, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, через СМИ "уже прощупывает реакцию на возможные решения". "Понятно, что громкие тезисы о предоставлении режиму [Владимира] Зеленского гарантий безопасности звучат, в общем-то, пустовато (такие гарантии уже давно в ходу и стреляют). Тем более это отодвигает заветную мечту Киева о членстве в блоке", - отметил Карасин.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 7 июля сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. Он также отметил, что Киев предоставил Вашингтону письменные гарантии о применении американских кассетных боеприпасов с минимальными угрозами мирному населению. В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер 6 июля отмечал, что США намерены подобрать для Украины кассетные боеприпасы, которые якобы будут представлять минимальную угрозу для мирных граждан.

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак, комментируя сообщения американских СМИ о том, что США предоставят Украине кассетные боеприпасы, заявил, что глава всемирной организации поддерживает Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов и выступает против применения этого вида вооружений на поле боя.