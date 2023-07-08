В Крыму заявили, что у Украины нет реальных планов по возвращению республики

По словам председателя Государственного совета региона Владимира Константинова, заявления Киева можно расценивать как метод ведения идеологической борьбы

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Власти Украины не имеют каких-либо реальных планов по возвращению Крыма, их заявления по этому поводу являются частью идеологической информационной кампании Киева. Такое мнение высказал в субботу председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов в эфире канала "Соловьев.Live".

"Нужно иметь в виду информационную кампанию, идеологическую [Украины]: Крым им не нужен. Крым никогда им принадлежать не будет, это утерянная навсегда и не принадлежавшая им никогда территория. Это часть большой информационной компании. Никаких реальных планов по возвращению Крыма у них не существует: ни у них, ни у американцев. Все, что вбрасывается, - это для повышения ставок при предстоящих переговорах о мире, которые рано или поздно произойдут", - сказал Константинов, добавив, что заявления Украины относительно Крыма можно расценивать как метод ведения идеологической борьбы.

Константинов отметил, что, по его мнению, у Украины также нет реальных планов в части возвращения в состав страны Донецкой и Луганской народных республик после событий, происходивших там на протяжении многих лет, связанных с гибелью мирного населения. При этом председатель Госсовета Крыма отметил, что Киев возможно еще не смирился с выходом из состава страны территорий Херсонской и Запорожской областей.