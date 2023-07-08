Медведев предупредил США о последствиях поставок кассетных бомб Украине

Зампред Совбеза РФ предположил, что это может означать решение президента Соединенных Штатов Джо Байдена "красиво уйти, спровоцировав ядерный Армагеддон"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал решение США о передаче Украине кассетных боеприпасов, предположив, что оно может означать решение президента Соединенных Штатов Джо Байдена "красиво уйти, спровоцировав ядерный Армагеддон".

"Сейчас он [Байден], исчерпав все ресурсы, обещает кассетные бомбы и снова манит неонацистов в Киеве натовской перспективой, реализация которой означает третью мировую войну", - написал политик в Telegram-канале.

Медведев высказал предположения, зачем было принято такое решение. "Проще всего считать, что это курс любого американского лидера и глубинного правительства США: доминировать и ограничивать другие страны. Особенно такие строптивые, как наша", - отметил он. Также, добавил замглавы СБ РФ, можно сказать, что Байден "типа не ведает, что творит". "Об этом вопит [экс-президент США Дональд] Трамп и значительная часть американцев", - продолжил он.

"А может, все вообще иначе? Может, одержимый нездоровыми фантазиями умирающий дед просто решил красиво уйти, спровоцировав ядерный Армагеддон и прихватив с собой на тот свет половину человечества..." - заключил Медведев.

Также он прокомментировал заявление Байдена в интервью CNN о том, что он якобы отказался в 2021 году дать президенту России Владимиру Путину обязательства не брать Украину в НАТО. "Типа я молодец, не прогнулся под русских!", - написал политик. Медведев продолжил: "Затем, правда, он позорно бежал из Афганистана. Потом, чтобы скрыть позор, разорил экономику Европы. Впоследствии, доставив сотни тонн оружия на Украину, развязал крайне опасный затяжной конфликт с Россией, в результате которого киевский режим разрушает остатки своей страны".