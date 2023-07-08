Пушилин: Байден передачей Киеву кассетных боеприпасов расписался в военных преступлениях

По словам врио главы ДНР, Украина применяла ранее кассетные снаряды по территориям республик, а затем оправдывалась и пыталась этот факт отрицать

ДОНЕЦК, 8 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден открыто расписался в причастности к военным преступлениям, приняв решение о передаче Украине кассетных боеприпасов. Об этом заявил в субботу ТАСС врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"В этой ситуации интереснее понять, что заставило Байдена пойти на такой шаг, вызвавший осуждение и у его союзников по альянсу, и политических оппонентов, и у правозащитных организаций, и у международного сообщества в лице генсека ООН [Антониу Гутерриша]. Украина применяла ранее кассетные снаряды по территориям республик, а затем оправдывалась и пыталась этот факт отрицать. А теперь президент США открыто расписывается в своем участии в военных преступлениях", - сказал Пушилин.

7 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. Он также отметил, что Киев предоставил Вашингтону письменные гарантии свести к минимуму риски для мирного населения при применении боеприпасов этого типа. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в четверг отмечал, что США намерены подобрать для Украины кассетные боеприпасы, которые якобы будут представлять минимальную угрозу для мирных жителей.

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак, комментируя сообщения американских СМИ о том, что США предоставят Украине кассетные боеприпасы, заявил, что глава всемирной организации поддерживает Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов и выступает против применения этого вида вооружений на поле боя.