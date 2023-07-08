Песков: Путин не созванивался с Эрдоганом после переговоров турецкого лидера с Зеленским

Президенты Турции и Украины ранее обсудили в Стамбуле координацию позиций двух стран перед саммитом НАТО в Вильнюсе, гарантии безопасности Украины, зерновую сделку, оборонное сотрудничество между предприятиями

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пока не созванивался с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом после его стамбульских переговоров с лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока нет", - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, был ли уже такой телефонный разговор или есть ли он в ближайших планах.

Эрдоган и Зеленский накануне провели переговоры в Стамбуле. Среди основных их тем были координация позиций двух стран перед саммитом НАТО в Вильнюсе, гарантии безопасности Украины, зерновая сделка, оборонное сотрудничество между предприятиями.

Телеканал A Haber выступил с предположением, что после этих переговоров президент Турции может также встретиться с Путиным. Сам Эрдоган говорил, что российский лидер может посетить Турцию в следующем месяце, а "в предстоящий период" они продолжат поддерживать контакты по телефону. В Кремле ранее отмечали, что будут внимательно следить за итогами стамбульских переговоров, и не исключали контактов Путина и Эрдогана.