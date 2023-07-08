МИД РФ: Запад делает все, чтобы данные по "Северным потокам" не достигали аудитории

Как подчеркнула официальный представитель ведомства Мария Захарова, проведение заседания СБ ООН необходимо для того, чтобы международное сообщество имело возможность следить за тем, что происходит вокруг этого террористического акта

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Страны Запада делают все, для того чтобы информация и данные по подрывам "Северных потоков" не достигали широкой аудитории. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии, опубликованном в субботу на сайте телеканала "Звезда".

"Очевидно, и все это понимают, что коллективный Запад делает все, для того чтобы информация, материалы, данные по подрыву "Северного потока" не достигали широкой аудитории. Мы прекрасно видели, какими возможностями они обладают для распространения информации, как они в других историях, ими же придуманных, моментально находили виновных, проводили блиц-расследования, которые заканчивались вынесением приговоров, высылкой российских дипломатов, предъявлением ультиматумов либо введением каких-либо санкций и так далее. По той же ситуации в Солсбери Британии понадобилась всего неделя-полторы, чтобы сделать выводы и при этом не предоставить никому никаких материалов", - отметила дипломат.

При этом Захарова подчеркнула, что проведение заседания Совета Безопасности ООН крайне необходимо для того, чтобы международное сообщество имело возможность следить за тем, что происходит вокруг этого террористического акта.

"Мы прекрасно знаем, кто был выгодополучателем от этой террористической акции. Они это и не скрывали. Соединенные Штаты Америки много лет боролись с этим проектом, а затем устами своего президента, президента [Джо] Байдена и других государственных чиновников заявили, что уничтожат его. И дальше все материалы, вся информация о ходе расследования не достигают ни широкой аудитории, ни российских правоохранительных органов, которые неоднократно направляли соответствующие запросы", - заключила представитель российского дипведомства.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский сообщил, что российская делегация запросила на 11 июля проведение открытого заседания Совета Безопасности ООН по теме подрыва "Северных потоков".

Компания Nord Stream AG 27 сентября 2022 года сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. После этого Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.